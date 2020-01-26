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أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن اشتباكات أبو قرين جنوب مصراتة

الأحد 26/يناير/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن العمليات التي ينفذها الجيش الليبي في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار، بل ضربات استباقية ورسالة للميليشيات الإرهابية. 

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "ليبيا الحدث": "عمليتنا اليوم غرب سرت رسالة للعدو بأننا سنرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار".

وتابع: "قررنا تنفيذ عمليات وضربات استباقية ضد المليشيات ومعرفة مدى قدراتهم".

وأشار المسماري إلى أن القيادة العامة تلقت معلومات بشأن تجهيز ميليشيات مصراتة للهجوم على قواتنا غرب مدينة سرت.

وقال إن "تركيا تنقل عناصر جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية".
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