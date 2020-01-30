مترميهوش.. 3 استخدامات غير متوقعة لـ اللبن القاطع

أحيانًا ننسى وضع اللبن في الثلاجة، مما قد يؤدي إلى تخثره أو ما نسميه بـ"لبن قاطع"، ويطلق عليه البعض "لبن رائب"، حيث ينفصل إلى جزئين ماء ومادة تشبه الجبن، مما يجعله غير صالح للشرب.





ولكن يمكن إعادة استخدامة فى العديد من الأشياء مثل هي:-





المعجنات :-

يستخدم اللبن الرائب "القاطع" في المعجنات بدلًا من اللبن السائل، و لا يوجد أي فرق يذكر بينهما، استخدميه في

البيتزا، والمخبوزات، والكيك بأنواعه،والرواني،والبسبوسة، وكل أنواع المعجنات،والحلويات.









الجبن القريش:-

يمكنك تحويل اللبن القاطع إلى جبن قريش بكل سهولة، فقط نضع عليه ملح ثم نضعه في شاش، ويربط حتى يصفي كل ما به من مياه.





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الجبن الكريمي :-