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رياضة

السوبر الافريقي | الزمالك يتفق على قائمة الفريق النهائية لمواجهة الترجي التونسي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:26 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في الأيام الماضية لوضع اللمسات النهائية على قائمة الفريق في السوبر الافريقي.

وجاءت جلسة أمير مرتضى مع كارتيرون بسبب خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم للنادي من قبل ومنحه مهلة حتى يوم 31 من الشهر الجاري لإرسال قائمة المباراة.

وتم الاتفاق بين أمير مرتضى وكارتيرون علي ان تكون القائمة كالتالي:

محمد عواد "جنش" ومحمد أبو جبل والونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبدالله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وأحمد زيزو وأوباما ومصطفى محمد وكاسونجو.


ومن المنتظر عرض القائمة على مجلس الإدارة لإرسالها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة واعتمادها.

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