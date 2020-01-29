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رياضة

إف سي مصر يوجه تحذيرًا لاتحاد الكرة بعد طرد 3 لاعبين أمام بيراميدز

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:42 م
نادي إف سي مصر
نادي إف سي مصر
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محمد رشاد
وجه نادي إف سي مصر رسالة إلي الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب حكم مباراة الفريق أمام بيراميدز التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

نادي مصر تلقي الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز، وذلك في إطار مواجهات الأسبوع الخامسة عشرة للبطولة المحلية.

وشهدت المباراة، طرد الحكم طارق مجدي، لـ 3 لاعبين لفريق نادي مصر أمام بيراميدز، طالع تفاصيل المباراة من هنا.

ونشر نادي مصر علي حسابه الرسمي علي "فيس بوك": صورة للحكم طارق مجدي، معلقًا عليها، "تحذير للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام، استقيموا يرحمكم الله، فلا يمكن أن تتقدموا خطوة بوجود هؤلاء بينكم".

يذكر أن فريق إف سي مصر يتواجد في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة.

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