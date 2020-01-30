رد فعل محمد صلاح بعد طلب لاعب ويست هام تبادل القميص معه ..فيديو

طلب " فورناليس"، أحد لاعبي فريق ويست هام، من محمد صلاح نجم ليفربول، تبادل القميص؛ بعد انتهاء مباراة الفريقين بفوز الريدز بهدفين دون رد، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.





ووافق محمد صلاح على طلب لاعب ويست هام بتبادل القميص على الفور قبل أن يتصافح الثنائي.





وكان محمد صلاح قاد فريقه ليفربول "بهدف وأسيست" للفوز على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "لندن" الأولمبي.





وغاب عن ليفربول في تلك المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.





وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلفهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.





