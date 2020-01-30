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رياضة

تهديدات بالقتل.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن سر رفض خوض مباراة السوبر الأفريقي بقطر

الخميس 30/يناير/2020 - 02:44 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن سر إصرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور على عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن النادي تلقى تهديدات مباشرة بقتل اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أنه رفض خوض المباراة ليس فقط لأسباب سياسية ولكن لأسباب تخص أمان وسلامة البعثة.

وأضاف أحمد مرتضى، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" والاتحاد الآسيوي يجب أن يعلما تلك الأمور من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن المباراة.

وتابع أن موقف الزمالك واضح وأنه سيرسل خطابا رسميا لـ الكاف بشأن تلك التهديدات لاتخاذ القرار المناسب. 

وأوضح أحمد مرتضى أن مجلس الإدارة يدرس الأمر ويضع في الحسبان الجزاءات التي من الممكن أن توقع على الزمالك حال الامتناع عن حضور المباراة.

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