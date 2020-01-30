رئيس بعثة الزمالك بـ أنجولا: رحلة سفر الفريق كانت مرهقة للغاية

أكد أحمد جلال إبراهيم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة الفريق بـ أنجولا، أن رحلة سفر الفريق كانت صعبة للغاية وقاموا بالسفر عقب مباراة الفريق امام وادي دجلة أول أمس ولم يصلوا سوى من ساعات قليلة.





وأضاف أحمد جلال، في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن الأمور تسير بشكل جيد في أنجولا وأن الجميع لديه رغبة لتقديم أداء جيد وتحقيق نتائج جيدة، مؤ كدا أن الرحلة كانت مرهقة للغاية.



ويخوض الزمالك مرانه الأول بأنجولا التي وصلها امس الأربعاء، حاليا على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



