مدرب الزمالك السابق يهاجم منتقدي جروس

دافع أمير عزمي مجاهد، نجم ومدرب مساعد الزمالك السابق، عن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.





وقال مجاهد خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "عدم انتظام مسابقة الدوري المصري الممتاز أضر كثيرًا بمستوى الفريق".





وعن سياسية التدوير التي لم يكن يطبقها عليها جروس قال: "هذه قناعات ومدارس في عالم التدريب، ولكن أعترف أن بعض المباريات الأخيرة فقط هي من كانت تحتاج للتدوير".





وواصل: "استفدت كثيرًا من العمل مع جروس واستفدت من خبراته كثيرًا، كذلك تشرفت بالعمل مع خالد جلال واستفدت منه كثيرًا".



