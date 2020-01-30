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رياضة

مدرب الزمالك السابق يهاجم منتقدي جروس

الخميس 30/يناير/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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نور عادل
دافع أمير عزمي مجاهد، نجم ومدرب مساعد الزمالك السابق، عن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

وقال مجاهد خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "عدم انتظام مسابقة الدوري المصري الممتاز أضر كثيرًا بمستوى الفريق".

وعن سياسية التدوير التي لم يكن يطبقها عليها جروس قال: "هذه قناعات ومدارس في عالم التدريب، ولكن أعترف أن بعض المباريات الأخيرة فقط هي من كانت تحتاج للتدوير".

وواصل: "استفدت كثيرًا من العمل مع جروس واستفدت من خبراته كثيرًا، كذلك تشرفت بالعمل مع خالد جلال واستفدت منه كثيرًا".

وأنهى تصريحاته نافيًا ما تردد من أنباء حول عدم استماع جروس لأراء مساعديه، مؤكدًا أن السويسري كان يتشاور مع جميع أعضاء الجهاز في الأمور الفنية.
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