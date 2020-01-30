علمت نفسي بنفسي.. رؤى عمرها 15 سنة تبدع في تصميم الاكسسوارات

قالت رؤى غلوش مصممة إكسسوارات إن عمرها 15 سنة وتحب أن تبتكر فى صنع الإكسسوارات، وأوضحت أنها تهتم بهذا المجال منذ طفولتها قائلة: "أنا علمت نفسي بنفسي".

وأضافت رؤى غلوش من خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أ نها بدأت فى صناعة الإكسسوارات بشكل محترف لنفسها، لافتة إلى أن كل أصدقائها أعجبوا بشغل الاكسسوار الخاص بها .

وأشارت مصممة الاكسسوارات إلى أنها بدأت فى عمل اكسسوارات لأصدقائها المقربين وبعد ذلك قررت ان تخوض التجربة فى صنع وبيع الاكسسوار من خلال عمل صفحة على موقع التواصل الانستجرام .

وأوضحت مصممة الاكسسوارات أن كل أقاربها شجعوها على هذا العمل ، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة لأنها تمارس الشيء الذى تحبه فى وقت فراغها .