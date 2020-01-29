نسمة عليوه من ذوي الاحتياجات الخاصة تتحدى المجتمع بتصنيع الإكسسوارات

تختلف الرّؤية والمفهوم لذوي الاحتياجات الخاصّة عند الأطباء عنه عند التربويّين أو حتّى عند مُقدِّمي الخدمة المُجتمعيّة، حيث ينظر كلّ منهم للموضوع من ناحيةٍ تخصصيّة بحسب العلم المَعنيّ به، لكن هناك اتّفاق عامّ على أنّ هذا المُصطَلح استخدم كتسميةٍ لمجموعة الأشخاص الذين لا يستطيعون مُمارسة حياتهم بشكل طبيعيّ دون تقديم رعايةٍ خاصّة لهم نتيجةَ وجود قصور فكريّ، أو عصبيّ، أو حسيّ، أو ماديّ، أو مزيج من هذه الحالات كلّها بشكلٍ دائم، بالإضافة إلى حاجتهم لخدمة تفوّق الخدمة المُقدّمة لأقرانهم من نفس العمر.





رصدت عدسة صدي البلد إحدى الفتيات من ذوي المهام الخاصة، وهي تقوم بتصميم وتصنيع الإكسسوارات من عدة خامات.





في البداية تقول نسمة عليوه "انا خريجة الأكاديمية البحرية وأقوم بتصميم وتصنيع الاكسسوارات وانا أحب الرئيس السيسي وأتمنى مقابلته وعرض منتجاتي في مؤتمر الشباب القادم" .





وقالت سحر محمد والدة نسمة عليوه، إن نسمة قامت بدراسة إحدى الدورات المتخصصة في تصميم الإكسسوارات من خلال إحدى الجمعيات الأهلية وتميزت في تصنيع الحلي ولاقت استحسان الجمهور المترددين علي المعارض التي بيتم عرض منتجاتها بها.





وأضافت محمد ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دمج ذوي المهام في المجتمع لاقت سعادة بالغة من ذوي المهام لأن هذا الدمج كان السبب الرئيسي في تحسن حالتهم النفسية وأصبحوا فخورين بأنفسهم ورافضين أن يطلق عليهم ذوي الإعاقة لاقتناعهم انهم أصبحوا عناصر منتجة.





وتابعت سحر محمد كلامها قائلة "نحن نشكر السيد الرئيس علي هذه المبادرة التي أثرت بالإيجاب علي أبنائنا وقامت بتغيرهم بنسبة ٣٦٠ درجة.