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مرأة

بإطلالة ملفتة وأنيقة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار على الإنستجرام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:06 م
أبنة طلعت زكريا
أبنة طلعت زكريا
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هاجر هانئ
حرصت إيمى طلعت زكريا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.


تألقت أبنة طلعت زكريا فى الصورة بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول باللون الأسود واتسمت بصيحة البليسية، ونسقت معها بلوزة دانتيل ذات أكمام مكشوفة باللون الأسود أيضا.

وانتعلت أبنة طلعت زكريا حذاءً متوسط الطول باللون الجملى، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الجذابة والمتناسقة مع ملابسها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أبنة طلعت زكريا على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها فيما اعتمدت على غرة أمامية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.



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صباحكم جميل😊🌹

A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on

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