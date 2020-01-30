إعلامية صينية: حكومة بكين المركزية وفرت 640 مليون دولار لمكافحة انتشار كورونا





وقالت فيحاء وانج، خلال ندوة بــ موقع صدى البلد، أمس الأربعاء، حول فيروس كورنا الجديد وطرق الوقاية منه، إن رئيس مجلس الدولة الصيني وبتكليف من الرئيس الصيني ذهب بنفسه لمدينة ووهان من أجل الوقوف على الوضع هناك وتوفير جهود الحد من الفيروس ومكافحة انتشار حيث قام بالحث على بذل جهود تأمين الموارد الطبية والسباق مع الزمن لعلاج المرضى وضمان توفير السلع الغذائية وتوفير سعر مناسب للمواطنين خاصة مع توقف المتاجر بسبب الخوف من الزحام الذي يوفر أجواء مثالية لانتشار الفيروس.





وشددت الإعلامية الصينية الشهيرة على أن الحكومة المركزية الصينية وفرت 4.4 مليار يوان صيني "حوالي 640 مليون دولار أمريكيا" من أجل دعم مكافحة فيروس كورنا في جميع أرجاء البلاد، وطالب وزير الأمن العام الصيني باتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الأحياء البرية وكذلك الأنشطة الخاصة بتداول الحيوانات لضمان انتصار الدولة في معركتها ضد تفشي فيروس كورونا الجديد.





وذكرت أن السفارة الصينية في مصر عقدت مؤتمرا صحفيا لكشف حقيقة انتشار المرض وتطورات الوضع الخاص بــ فيروس كورونا، جيث كشف السفير إجراءات التنسيق مع السلطات المصرية في إجراءات مواجهة فيروس كورونا ومخاطبة الجهات المعنية لحماية المواطنين المصريين.





واستكملت أن الصين في عام 2003 عانت من انتشار فيروس "سارس" وجمعت الكثير من الخبرات المتعلقة بمواجهة الأمراض الخطيرة، مشددة على أن الصين لديها الثقة في انتهاء المرض بفضل اتباع المواطنين ووعيهم باتخاذ الوقاية والإجراءات الوقائية.





وأكدت أن الصين اتخذت إجراءات تتعلق بالحجر الصحي وحتى خلال عيد الربيع استجاب المواطنين لوقف السفر من أجل الوقاية من الفيروس.

أكدت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، أن الصين طالبت كل المسؤولين في البر الرئيسي بتقديم تحديثات ومعلومات سريعة حول إصابة المواطنين والمقيمين بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنه تتم معاقبة هؤلاء حال التقصير في أداء واجبهم، أو عدم الشفافية.