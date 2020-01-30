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أخبار البلد

دقيقة حداد.. صدى البلد يشاطر الشعب الصيني الأحزان في ضحايا فيروس كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 11:41 ص
صحيي صدى البلد والإعلامية
صحيي صدى البلد والإعلامية فيحاء خلال وقفة الحداد
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محمد وديع وتصوير صلاح مهدي
شارك العاملون بموقع صدى البلد الشعب الصيني الشقيق الأحزان في مصابه الأليم على أرواح ضحايا فيروس كورونا الجديد، واصطف الصحفيون مع الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، أمس الأربعاء خلال ندوة أقيمت حول "خطر فيروس كورونا" ووقفوا دقيقة حداد على أرواح الضحايا، متمنين السلامة والشفاء للمصابين وأن يسلم الله الشعب الصيني من كل سوء.

من جانبها قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، أو وانغ شين، إنها تقيم في مصر منذ ثلاث سنوات وتقوم بمراقبة جودة البرامج الإذاعية الخاصة بمجموعة الصين للإعلام والتي تبث باللغة العربية في المنطقة، وكذلك الفيديوهات القصيرة المنشورة على شبكة الإنترنت.

وتابعت فيحاء أن الأسبوع الماضي كان شديد الصعوبة على الشعب الصيني حيث جاءه التهديد من فيروس كورونا الجديد القاتل، والذي راح ضحيته بالفعل ما يفوق المائة نفس وأصاب آلاف الأشخاص الذين يخضعون للعلاج، والأسوأ من ذلك أن نطاق تفشي هذا الفيروس بشكل دقيق لا يزال غير معروف، وبالرغم من ذلك لدى الصينيين خبرة معروفة في معالجة أمراض الجهاز التنفسي.

وأضافت الإعلامية الصينية أن انتشار فيروس كورونا الجديد قد يصل إلى ذروته في غضون عشرة أيام تقريبا، حيث أكد الخبارء أن مفاتيح التصدي للوباء هي الاكتشاف المبكر والعزل المبكر وهما أكثر الطرق بدائية ولكنهما الأكثر فعالية وبالإضافة لذلك تنشر الصين يوميا عدد الحالات المصابة والوفاة كل يوم. 
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