قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات برأس سدر

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم متهمين مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 نوفمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر تفيد بقيام المتهمين قاسم م.ع.س. محمد، 26 عامًا، بدون عمل، ومقيم برأس سدر، وعيد ج.ع.ع.ع، 27 عامًا، بدون عمل، ومقيم برأس سدر، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهما، مستخدمين سيارة ربع نقل رقم (ج.ن.ق 8621) في ترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، استصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين وما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة، سواء بشخصيهما أو داخل السيارة. وبناءً على معلومات أكدت توجههما لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائهما، جرى إعداد مأمورية لضبطهما.

وتمكن ضباط مباحث رأس سدر من ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة أثناء انتظارهما أحد العملاء. وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ 400 جنيه، بينما عُثر مع المتهم الثاني على هاتف محمول ومبلغ 200 جنيه. كما أسفر تفتيش السيارة عن العثور داخل صندوقها الخلفي على جوال أبيض بداخله 1023 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، إضافة إلى 17 قطعة أخرى مخبأة داخل تابلوه السيارة، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 1040 قطعة، بوزن إجمالي بلغ 26 كيلوجرامًا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لتسهيل التنقل بين الطرق والوديان لتوزيع المخدرات.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2266 لسنة 2025 جنايات رأس سدر، وبفحص صحيفة الحالة الجنائية تبين أن المتهم الثاني سبق اتهامه في قضيتين جنح ببركة السبع بمحافظة المنوفية. وبالعرض على جهات التحقيق برأس سدر، قرر وكيل النائب العام حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع التحفظ على السيارة المضبوطة، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لبيان نوعها.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1681 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

جنوب سيناء محكمة حبس تاجر مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس الشهري لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس داعم استراتيجى لصناعة أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر المصري مع بدء التشغيل الرسمي لمعبر رفح

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد