المالية تتفق مع شركات عالمية لإصدار الفاتورة الإلكترونية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية لإصدار آلية الفاتورة الإلكترونية بالتزامن مع إجراءات إصدار القانون الخاص بها.





جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة والتي تنظمها مؤسسة إرنست اند يانج EY العالمية والعاملة في مجال الخدمات الضريبية والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب؛ بالتجمع الخامس بالقاهرة، المنعقد تحت رعاية الوزارة بحضور شريف الكيلاني، المدير القطري لمنطقة مصر والشرق الأوسط بمؤسسة EY .





وقال "معيط" إنه من المقرر إصدار الفاتورة الإلكترونية إجباريا علي الشركات بقرار من وزير المالية قريبا تتضمن التكويد والتأمين والحصر لكافة المعاملات التجارية والخدمية المقدمة للمستهلكين ؛ مؤكدا أن الوزارة لا تسعى سوى لتحصيل حق الدولة بما يرضي الله وبالتزامن مع إجراءات تبسيط المعاملات الضريبية وميكنة الضرائب.





وذكر أن الوزارة تسعى التوسع لتحقيق الانضباط المالي والضريبي خصوصاً وأن ميكنة الضرائب كشفت فساد كبير.





وتنعقد الندوة تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية ،و تناقش الندوة الإجراءات الضريبية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية والتوصل لحلول لحسم الخلافات مع الممولين.



