مركز الملك سلمان للإغاثة يدين اقتحام مستودع برنامج الأغذية العالمي باليمن

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة بأشد العبارات اقتحام ونهب مستودعًا لبرنامج "الأغذية العالمي" بمحافظة حجة اليمنية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، مؤكدًا أن هذا الحادث هو عمل مشين يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.



وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الخميس/ - أن المملكة ممثلة بالمركز وهي أكبر ممول للعمل الإنساني في اليمن وبالأخص برنامج الأغذية العالمي، تؤكد التزامها بالاستمرار في دعم كافة فئات والمناطق اليمنية؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني الشقيق .