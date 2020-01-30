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أخبار العالم

مركز الملك سلمان للإغاثة يدين اقتحام مستودع برنامج الأغذية العالمي باليمن

الخميس 30/يناير/2020 - 03:04 م
برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي باليمن
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أ ش أ
أدان مركز الملك سلمان للإغاثة بأشد العبارات اقتحام ونهب مستودعًا لبرنامج "الأغذية العالمي" بمحافظة حجة اليمنية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، مؤكدًا أن هذا الحادث هو عمل مشين يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الخميس/ - أن المملكة ممثلة بالمركز وهي أكبر ممول للعمل الإنساني في اليمن وبالأخص برنامج الأغذية العالمي، تؤكد التزامها بالاستمرار في دعم كافة فئات والمناطق اليمنية؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني الشقيق .

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف بكل حزم وصرامة تجاه تلك الانتهاكات، التي تقع تحت مسمع ومرأى المليشيات الحوثية في المناطق التي تسيطر عليها، موضحًا أنه سبق أن حذر من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العمل الإنساني في اليمن من قبل الحوثيين، وما يحدث منها من تجاوزات غير مبررة واستهتار بحياة البشر الذين وتعريضهم لمخاطر الجوع وانتشار الأوبئة.
وأطلع المركز على البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيال قيام مجموعة مسلحة باقتحام ونهب 127.5 طن مواد غذائية من أحد مستودعات البرنامج بمديرية "أسلم" في محافظة حجة، والتي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
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