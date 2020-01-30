مخالفة وبدون ترخيص..غلق إداري لـ 46 صالة جيم ونادي صحي بالإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 53 لسنة 2020 و الصادر بتاريخ 29 يناير 2020 بالغلق الإداري لعدد 46 منشأة عبارة عن صالات جيم وأندية صحية و أكاديميات رياضية مخالفة للقانون .





وذلك بنطاق المحافظة و توابعها و بناءا علي ما ورد بمحاضر إثبات الحالة و تقارير لجان المرور الخاصة بكل منها.. جاء ذلك في إطار تنفيذ و تفعيل القوانين الخاصة بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية وتنظيم الرقابة علي صالات الألعاب البدنية والرياضية " الجيم " و الأندية الصحية والأكاديميات الرياضية .





اقرأ أيضًا:





و قد شمل القرار اغلاق 3 صالات جيم بمركز ومدينة فايد و 5 آخرى بالقنطرة غرب و 5 بمركز ومدينه التل الكبير وواحدة بمركز ومدينه القصاصين و 13 صاله بنطاق حي ثالث الإسماعيلية و 21 صالة .





كما شمل القرار إغلاق نادٍ صحي بنطاق حي ثان و 4 صالات أخرى بقرية نفيشة بمركز الاسماعيلية.. وقد اكد المحافظ علي قيام اللجنة المشكلة بالاستمرار في متابعة جميع صالات الجيم والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية بنطاق المحافظة، وتوابعها والتأكد من قانونيتها .