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فن

حلا شيحة تنشر كواليس فيلم مش أنا بالرياض

الخميس 30/يناير/2020 - 02:48 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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آيه عاطف
تواصل الفنانة حلا شيحة، تصوير مشاهد فيلمها الجديد "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني.

نشرت حلا، من خلال حسابها الرسمي على "إنتسجرام" عددا من صور كواليس الفيلم، وعلقت عليها قائلة: "من الرياض مع فريق عمل فيلم مش انا من اجمل الصور".

وفي نفس السياق، وجه تامر حسني منذ فترة رسالة مؤثرة إلى حلا شيحة، من خلال إنستجرام، قائلًا: "يا حلا ربنا يخليكي.. ايه الكلام الجميل دا ، انتي اللي انسانه جميله و طيبه و فنانه راقيه و تستاهلي كل خير عشان قلبك نضيف و يارب اصدقاء و إخوات طول العمر". 

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة، الفنية مسلسل "زلزال" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي بجانب الفنان محمد رمضان. 
حلا شيحة تنشر كواليس فيلم مش أنا بالرياض
حلا شيحة تنشر كواليس فيلم مش أنا بالرياض
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