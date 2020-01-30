بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للتوجه للسودان

وصلت حافلة فريق الكرة الأول للنادي الأهلي الي مطار القاهرة الدولي وذلك تمهيدًا لركوب طائرة الساعة الرابعة عصرًا المتجهة الي السودان استعدادا لمواجهة فريق الهلال.





وانتهى الفريق من مرانه باستاد مختار التتش وتوجه مباشرة الي مطار القاهرة الدولي، فيما توجه محمود الخطيب رئيس البعثة، وعضو مجلس الادارة طارق قنديل، والمدير التنفيذي للنادي محمد مرجان، من منزلهم دون المجئ للنادي الأهلي حيث انهم مرافقين للبعثة على نفقتهم الشخصية.





وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:حراسة المرمي: شريف اكرامي – علي لطفي – محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر ابراهيم – محمود متولي – محمد هاني – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – محمود كهربا – جيرالدو – محمد مجدي أفشة- أليو ديانج-وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجاي – أليو بادجي – مروان محسن



