اختيار موقع جديد لميناء الصيد بشمال سيناء



وأعلن المحافظ أثناء لقائه مع اللجنة الخاصة باختيار موقع انشاء ميناء جديد للصيد في العريش بحضور عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة وعماد وصفى رئيس الادارة المركزية لتنمية المشروعات ورئيس الشئون الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مدير عام الشئون الهندسية.







وقال إن هذا الميناء فى اطار تمويل اقامة عدد من المشروعات التنموية لخدمة صيادى مدينة العريش ويشتمل على جميع الخدمات المطلوبة للصيادين وباقى احتياجات عمليات صيد وتصدير الأسماك.





وأشار الى أن الميناء الجديد لخدمة نشاط الصيد وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة خاصة وأن حجم الانتاج السمكى الحالى لا يتناسب مع امكانات المحافظة الواقعة على شاطىء البحر المتوسط بطول يمتد لحوالى 200 كيلو متر، ووجود بحيرة البردويل التى تتميز بنقائها وخلوها من أى تلوث.





ومن جانبه أكد عماد وصفى رئيس الادارة المركزية لتنمية المشروعات ورئيس الشئون الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن الهيئة تقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ووضع الفكرة التصميمية والتخطيطية للميناء علاوة على تحليل وتقييم الوضع الراهن للميناء من أجل تقدير الموقف الحالى لصناعة صيد الأسماك وتقييم المعوقات والفرص المتاحة وكذلك دراسة تقييم البدائل المقترحة لموقع ميناء الصيد الجديد.





وأشار إلى أن دراسة اختيار الموقع تهدف إلى تقييم كل البدائل المتاحة لانشاء ميناء الصيد الجديد بالعريش مع الأخذ فى الاعتبار كل العوامل المؤثرة بالمنطقة من الناحية الهندسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، ومن ثم التوصل الى البديل الأفضل لموقع الميناء الذى يحقق المعايير المطلوبة .. وأنه قد سبق عقد جلسات تشاورية مع أهالى المنطقة لمعرفة أهم الاحتياجات والبدائل ومتطلبات الميناء وتجهيزه بأحدث الأجهزة.







ومن جانبه أعلن الدكتور شكرى سالمان مدير منطقة الثروة السمكية أن ميناء الصيد بالعريش يخدم 2100 صياد منهم 1100 صياد يحملون تصاريح وبطاقات صيد و1000 صياد من الهواة وبرارى الصيد بالقدم.





وأشار الى أن عدد مراكب الصيد العاملة في ميناء العريش يبلغ 192 مركبا .. منهم 9 مراكب شنشولا والباقى مراكب صغيرة ( الحسكة ) .

هذا .. وتقوم اللجنة حاليا باختيار موقع انشاء الصيد الجديد من بين البدائل المتاحة غرب الميناء الحالى فى منطقة أبو صقل أو شرقه فى بعض المناطق المتاحة .

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن ميناء الصيد الجديد المقرر اقامته بالعريش يعتبر من المشروعات التنموية الكبرى التى تقام على أرض المحافظة.