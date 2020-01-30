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أخبار العالم

الرئيس البلغاري يعرب عن تقديره العميق لـ السيسي

الخميس 30/يناير/2020 - 05:52 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
أعرب رئيس جمهورية بلغاريا رومين رادفيك عن تقديره الشخصي العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس البلغاري اليوم /الخميس/ للسفير خالد عمارة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية لدى بلغاريا.
وأشاد الرئيس البلغاري بالدور المهم الذي تلعبه مصر لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، ومواجهة مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

كما أشار إلى مستوى العلاقات والتعاون المتميز القائم بين البلدين، مُعربًا عن تطلع بلاده لتعزيز هذا التعاون وتكثيف الحوار البناء بين الدولتين.

بدوره، ألقى السفير عمارة الضوء علي تنامي وتميز علاقات التعاون بين البلدين، والصداقة والاحترام المتبادلان بين الشعبين، وأكد تطلع مصر لتعميق علاقات التعاون مع صوفيا في شتى المجالات.
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