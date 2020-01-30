كاريمبو والمستحقات يثيران أزمة بين حكام الدوري واتحاد الكرة

سادت خلال الساعات الماضية حالة من الاحتقان بين صفوف حكام الدورى الممتاز والقسم الثاني بعد تجاهل اتحاد الكرة صرف مستحقات الدورى الممتاز والمظاليم خلال الموسم الجاري.





قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن حكام الدورى الممتاز والقسم الثاني غاضبون من تجاهل مطالبة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية صرف مستحقات الدورى الممتاز بداية من الموسم الحالى رغم مضى 15 جولة ضمن منافساته.





تابع: القسم الثاني لم يخل من شكاوى الحكام أيضا من عدم صرفهم المستحقات المالية الخاصة بهم نظير إدارتهم لمباريات الدور الأول كاملا رغم أن مباريات الدور الثاني انطلقت منذ فترة.





أضاف: غضب الحكام زاد حدته بعد اكتفاء جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بإجراء زيارة عابرة إلى الحكم كاريمبو التابع إلى منطقة الفيوم ولم يتم صرف أي مستحقات مالية أو دعم مادي فى إطار المساهمة فى تخفيف الأعباء المالية عنه.



