فضل صلة الرحم.. 7 فوائد عظيمة لمن يتواصل مع أقاربه

فضل صلة الرحم..صلة الرحم من الأمور التى حث عليها الشرع الشريف، وتكون سببًا فى أن يدخل الإنسان الجنة؛ فيمتلك غالبية الناس على هذه الأرض عائلة وأقارب فيما يعرف بالرحم؛ وأمر الله -سبحانه وتعالى- عباده بصلة الرحم.





ويقدم لكم موقع « صدى البلد» الاخباري، فوائد صلة الرحم التي تنتظر من يدوام عليها ويصل أقاربه.





فوائد صلة الرحم:





١- كثرة النعم ودفع النقم عن الإنسان.

٢- إكرام الفرد بالميتة الحسنة وإبعاد الميتة السيّئة عنه.

٣- تقوّي مشاعر الأخوّة والودّ والمحبّة والتكاتف.

٤- زيادة للرزق.

٥- سببٌ في طول العمر والبركة فيه.

٦- بناء المجتمعات المتكاتفة والمتماسكة.

٧- تحقيق الصلة مع الله- تعالى- في الدنيا والآخرة؛ فالرّحم معلّقة بالعرش، بدليل ما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فَرَغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقرأوا إن شئتم: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»، رواه البخارى.





طرق صلة الرحم





صلة الرحم تتم بطرق متعددة منها:





١- تبادل الزيارات.

٢- مشاركة الأفراح والأحزان.

٣- ردّ الأذى والسوء عنهم.

٤-تفقّد أحوالهم.

٥- إصلاح ذات بينهم عند وقوع المشاحنات والخصامات والبغضاء.

٦- احترام الكبير والعطف على الصغير.

٧- مساعدتهم ماديًّا ومعنويًّا.

٨- تبادل الهدايا معهم.

٩- عيادة المرضى منهم.

١٠- حضور جنازاتهم والصلاة عليهم.





حكم صلة الرحم





عدّ الإسلام صلة الرحم بالواجبة وحرّم القطيعة وجعلها من الكبائر التي تُدخل صاحبها النار، بل وصل الأمر إلى أنَّ من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله؛ فلا يجوز أن يقطع الشخص رحمه لأنهم قطعوه بل الأجر الأعظم عند صلة من يقطع.





عقوبة قطع الرحم





- عدم قبول الله تعالى عمل الفرد؛ حيث إنّ الله تعالى لا يرفع له عمله.

- إغلاق أبواب السماء أمام قاطع الرحم.

- عدم نزول الرحمة على قومٍ فيهم قاطعٌ للرحم.

- تعجيل العقوبة لقاطع الرحم في الدّنيا قبل الآخرة.



