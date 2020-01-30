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محافظات

عمرها 120 سنة .. شاهد صورة نادرة لـ شارع المعز

الخميس 30/يناير/2020 - 07:16 م
شارع المعز
شارع المعز
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على صورة نادرة لشارع المعز يعود تاريخ التقاطها إلى عام 1900 يظهر فيها المارة المصريون قديما.

ويظهر في الصورة عدد من الرجال والسيدات يتجولون في الشارع التراثي بالثياب المصرية القديمة مثل الجلابية ، كما ظهرت المساء يغطين وجوههن.

ويعتبر شارع المعز دائما مصدر جذب لكل عشاق ومحبي التاريخ،حيث يعتبر أكثر شوارع القاهرة ازدحاما بالآثار الإسلامية،وبذلك يعتبر أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية فى العالم كله،حيث يوجد به 29 أثرًا إسلاميًا تجمع الآثار الإسلامية فى مختلف العصور.

قصة شارع المعز بدأت عندما أنشأ القائد جوهر الصقلى القاهرة المعزية فجعل فى السور الشمالى بابين متباعدين هما النصر والفتوح .

كما أنشاء ضمن السور الجنوبى بابين متجاورين هما بابا زويلة – أحدهما اندثر والآخر مازال موجودا – وجعل شارعا رئيسيًا من باب الفتوح إلى باب زويلة القائم حاليًا عرف بالشارع الأعظم أو شارع المعز لدين الله الفاطمى.
عمرها 120 سنة .. شاهد صورة نادرة لـ شارع المعز
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