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رياضة

ما يغلاش على الأهلي.. وكيله: رمضان صبحي سعره 10 ملايين إسترليني

الخميس 30/يناير/2020 - 07:10 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
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أحمد هاني
يرغب النادي الأهلي في شراء رمضان صبحي المُعار من هدرسفيلد الإنجليزي حتى يونيو المقبل، بعد إن كان رحل إلى الدوري الإنجليزي منذ سنتين في رحلة احتراف.

قال نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات إذاعية اليوم بخصوص شراء الأهلي رمضان صبحي في الصيف المقبل: "هدرسفيلد بدأ منذ كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لرمضان مع المنتخب المصري الأوليمبي في تسويقه بشكل جيد ولن يبيعه بأقل من 10 ملايين جنيه إسترليني".

وتابع: "أتوقع النادي الأهلي أو فريق آخر بالدوري المصري قادر على شراء رمضان صبحي بالسعر السابق لأنه لعب في الدوري الإنجليزي ويملك شخصية كبيرة وقيمته الإعلانية ويلعب حاليا بصفوف النادي الأهلي وتوج بالبطولات".


وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 ملايين جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جدًا فى أوروبا.

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