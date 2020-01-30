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رياضة

إشادات وانتقاد.. ماذا قدم وليد أزارو خلال الظهور الأول في الدوري السعودي

الخميس 30/يناير/2020 - 07:23 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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إسماعيل محمود
سجل المغربي وليد أزارو ، مشاركته الأولى مع ناديه الجديد ، الإتفاق ، أمام نظيره نادي الوحدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ( الدوري السعودي ).

وقام خالد العطوي ، المدير الفني لنادي الإتفاق، بإشراك أزارو في الدقيقة 70 ، بدلًا من اللاعب فواز الطريس ، ليشارك أزارو في 25 دقيقة تقريبًا في أول مبارياته مع ناديه الجديد.

وظهر أزارو بشكل جيد للغاية، وقامت جماهير الاتفاق بترديد اسمه بصخب كبير أثناء تواجده على أرض الملعب ، لينال إِشادة الجمهور الإتفاقي ، والذين توقعوا له مسيرة رائعة مع الفريق.

لكن أزارو تحصل على البطاقة الصفراء في أول مبارياته مع الاتفاق، في الدقيقة 88، عندما سقط في منطقة الجزاءبعد احتكاك مع حارس مرمى الوحدة ، مطالبًا الحصول على ركلة ترجيحية ، لكن الحكم أنذره لإدعائه التعرض لمخالفة.

يذكر أن وليد أزارو قد انتقل حديثًا لصفوف نادي الاتفاق السعودي ، قادمًا من النادي الأهلي ، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
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