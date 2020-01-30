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فن

نجوم الفن فى عزاء والدة الفنان محمود حافظ

الخميس 30/يناير/2020 - 08:49 م
محمود حافظ
محمود حافظ
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محمد نحلة

أقيم اليوم عزاء والدة الفنان  محمود حافظ بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتقديم واجب العزاء منهم، المخرج خالد جلال، الفنان محمد جمعة، حمزة العيلي.


والدة محمود حافظ توفيت  الثلاثاء الماضى، إثر تعرضها لوعكة صحية، دخلت على أثرها للمستشفى، وتم دفنها بمقابر العائلة بمركز طناح، فى مدينة المنصورة.


وشارك "حافظ" مؤخرا فى فيلم الممر وهو بطولة أحمد عز وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حافظ وأحمد صلاح حسني ومحمد جمعة ومحمد البياع وغيرهم، كما يشارك كضيوف شرف كل هند صبري وشريف منير وحجاج عبد العظيم وإنعام سالوسة.


ألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.


"الممر" يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.

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