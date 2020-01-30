بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

وصلت بعثة

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، وسط إستقبال حافل من جماهير المارد الأحمر وهتافات تطالب باللقب الإفريقي.



