بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد
الخميس 30/يناير/2020 - 10:05 م
قوات الأمن السوداني
وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، وسط إستقبال حافل من جماهير المارد الأحمر وهتافات تطالب باللقب الإفريقي.
وشهد وصول الأهلي احترازات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن السوداني من الجيش والشرطة ، لحظة الخروج من المطار إلى أتوبيس المارد الأحمر.
وجاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:
حراسة المرمي: شريف اكرامي – علي لطفي – محمد الشناوي
خط الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر ابراهيم – محمود متولي – محمد هاني – علي معلول – أحمد فتحي.
خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – محمود كهربا – جيرالدو – محمد مجدي أفشة- أليو ديانج-وليد سليمان
خط الهجوم: جونيور أجاي – أليو بادجي – مروان محسن
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.