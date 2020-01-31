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أخبار العالم

مجلس الأمن: نرحب بجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عن ترحيبهم بجهود المملكة العربية السعودية في إحلال السلام باليمن في سبيل التوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع هناك. 

وقال نائب المندوب الدائم للسعودية لدى مجلس الأمن، خالد منزلاوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير 2020 بتنفيذ اتفاق الرياض ، وأعربوا عن دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن".

والخميس الماضي، أعلن سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أن فريقي الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض‬، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها بدءا من الجمعة تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.

وأضاف أن المرحلة الثانية في الاتفاق تتضمن عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما في كل محافظة من تاريخ التوقيع.
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