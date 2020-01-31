الرزق مالوش توقيت.. مفاجأة رجل أعمال سعودي لـ شاب يعمل سائقًا في أوبر

تحت عنوان "الرزق ماله توقيت" كتب رجل أعمال سعودي عن صدفة غريبة حدثت معه كانت سببًا في بداية حياة جديدة لشاب في مقتبل العمر، حيث نشر رجل الأعمال السعودي «عثمان بن صالح الغامدي» أنه اضطر لاستقلال سيارة "أوبر" وفي حديث عشوائي مع كابتن السيارة علم أنه مهندس خريج.





تفاجأ الغامدي بعدما علم أن الشاب تخرج حديثًا من كلية الهندسة جامعة "المجمعة" ولم يجد وظيفة كمهندس مدني فتقدم للعمل في أوبر، لتجمعه الصدفة بالغامدي فيأمر بتوظيف الشاب في أحد مشاريع شركته بالرياض كمهندس مدني، وقد نشر تغريدة يحكي فيها عن هذه الصدفة.





وقال عبر حسابه الشخصي في موقع التغريدات تويتر: " وصلني الابن اللطيف بـ أوبر لمشروع لدينا بالرياض .. فعرفت أنه مهندس مدني للتو تخرج من جامعة المجمعة ويبحث عن وظيفة. فوجهت مدير المشروع مباشرة في توظيفه.





وأضاف الغامدي في تغريدته عن الصدفة التي جمعته بالشاب "الرزق ماله توقيت"، موثقًا مع التغريدة صورته برفقة الشاب.





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