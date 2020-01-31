شاهد.. عجوز هندية تدخل موسوعة جينيس بـ 31 إصبعًا

حطمت عجوز هندية الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأكبر عدد أصابع وصل عددهم إلى 31 إصبعًا في يديها وقدميها، وهو ما عرضها للتنمر طوال حياتها.

وصفها جيرانها بـ"الساحرة" بسبب الغرابة الشديدة لشكل يديها وقدميها نتيجة إصابتها بمرض نادر يسمى "تعدد الزوائد"، الذي يصيب الجنين عند تكونه.

تسبب المرض في تعدد الأصابع للعجوز «كوماري نياك» أثناء وجودها في رحم أمها، فعادة ما يصيب هذا المرض الجنين في الشهر السادس أو السابع وفقًا لـ "الدايلي ميل".

وها هي الآن تبلغ من العمر 63 عامًا، لكنها تختبئ في منزلها منعزلة عن جيرانها وعن الناس جميعًا لما يصفونها به، حيث لقبوها بالساحرة لبشاعة منظر يديها وقدميها، 19 إصبعًا في قدميها و12 في يديها.

تقول كوماري: "أنا فقيرة لا أمتلك المال لإجراء جراحة يمكنها تحسين صورة يدي وقدمي، فعادة ما يتم علاج مثل هذه الإصابات بالتدخل الجراحي.

كان أول من دخل موسوعة جينيس بمثل هذه الحالة هو رجل يمتلك 28 إصبعًا، لكن كوماري تفوقت عليه بتسجيل 31 إصبعًا.