حادث مدبر.. حلقة كرتونية تتنبأ بمقتل «كوبي براينت» بنفس الطريقة قبل 3 أعوام

تشكك البعض في أن يكون مقتل أسطورة كرة السلة الأمريكي «كوبي براينت» مدبر أو "مخطط له"، وذلك بعدما انتشرت حلقة من مسلسله الكرتوني الشهير Legends of the Chamberlain.





تنبأ المسلسل بموت كوبي براينت في تحطم طائرته وهو يمسك بكؤوس البطولات التي حصل عليها، الغريب أن ما جاء في الحلقة هو ما حدث بالفعل حيث سقطت الطائرة على الأرض ثم انفجرت.





كان المشهد هو جزء من الحلقة الثامنة في الموسم الأول من المسلسل الشهير الذي تم عرضه عام 2017 وفقًا لصحيفة واشنطن تايمز، وقد عرض لحظة انفجار طائرة كان براينت - لاعب لوس أنجلوس ليكرز - بداخلها.





أثار المقطع فزع الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من تشابه غريب بين المشهد والحقيقة، وقد سارع البعض بإزالته من على الإنترنت مراعاة لمشاعر عائلة براينت.





راح براينت اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا ضحية حادث أليم لانفجار طائرة كان على متنها برفقة ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا، وقد هز خبر وفاته العالم كله.