رامي مالك يشارك في تقديم حفل الأوسكار الـ92 مع هؤلاء النجوم

اعلنت اكاديمية علوم وفنون الصور عن قائمة نجوم ونجمات هوليوود الذين سيشاركون في تقديم جوائز حفل الاوسكار الـ92 ، المقرر اقامته يوم 10 فبراير المقبل بمسرح دولبي.





وضمت اللائحة النجم العالمي ذا الاصول المصرية رامي مالك ، الذي فاز بجائزة افضل ممثل العام الماضي عن فيلم bohemian rhapsody، وايضا ماهر شالا علي واوليفيا كولمان وريجينا كينج الفائزين بجوائز الاوسكار في 2019.





ويقدم الحفل ايضا زازي بيتز ، تيموثي تشالاميت ، لين مانويل ميراندا ، أنتوني راموس ، مارك روفالو ، ميندي كالينج ، كيلي ماري تران ، جيمس كوردن ، بينيل كروز ، بيني فيلدشتاين ، زاك جوتساجن ، ديان كيتون ، شيا لابوف ، جورج ماكاي ، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.



