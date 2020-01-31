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فن

رامي مالك يشارك في تقديم حفل الأوسكار الـ92 مع هؤلاء النجوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:24 ص
رامي مالك
رامي مالك
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شروق ابراهيم
اعلنت اكاديمية علوم وفنون الصور عن قائمة نجوم ونجمات هوليوود الذين سيشاركون في تقديم جوائز حفل الاوسكار الـ92، المقرر اقامته يوم 10 فبراير المقبل بمسرح دولبي.

وضمت اللائحة النجم العالمي ذا الاصول المصرية رامي مالك، الذي فاز بجائزة افضل ممثل العام الماضي عن فيلم bohemian rhapsody، وايضا ماهر شالا علي واوليفيا كولمان وريجينا كينج الفائزين بجوائز الاوسكار في 2019.

ويقدم الحفل ايضا زازي بيتز ، تيموثي تشالاميت ، لين مانويل ميراندا ، أنتوني راموس ، مارك روفالو ، ميندي كالينج ، كيلي ماري تران ، جيمس كوردن ، بينيل كروز ، بيني فيلدشتاين ، زاك جوتساجن ، ديان كيتون ، شيا لابوف ، جورج ماكاي ، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.
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