قسيس أراد مفاجأة زوجته.. فقتلته صخرة سقطت فوق رأسه

كانت الهدية التي قدمتها كنيسة بريطانية لقسيسها تكريمًا له بعد تقاعده هي السبب في مقتله لاحقًا أثناء احتفاله بعيد زواجه على أحد الشواطئ، فلم تدم فرحته طويلًا.

كان البريطاني «دوج كاري» يعمل كـ قسيس في كنيسة لكنه تقاعد بعدما بلغ من العمر 66 عامًا، وقرر الاحتفال بذكرى زواجه الـ35 مع زوجته مارجريت، وذهب الثنائي لزيارة شاطئهما المفضل لإحياء الذكرى.





وعندما وصلا إلى شاطئ "ساندي موث" في كورنوال، دخلت مارجريت في الماء مع لوحة تزلج وذهب دوج ليعلق الأرجوحة في الجبل كمفاجأة لها.









لكن مع الأسف اختار مكانًا غير آمن حيث قام بربط الأرجوحة في منطقة بها منحدرات غير مستقرة بشكل خطير، وفي تلك اللحظة سقطت صخرة ضخمة فوقه مباشرة.





ووفقًا للتحقيقات بحسب الدايلي ميل، فقد دهسته الصخرة وفارق الحياة في الحال، وقد أكدت زوجته للشرطة أنها في البداية لم تكن لديها فكرة عن مقتل زوجها حتى لمحت رجال الطوارئ.





وصرحت في بيان تحكي عن قصة حبهما حيث التقت دوج عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها ضمن مجموعة دراسة مسيحية، وتزوجا عندما كان عمرها 22 عامًا.





عمل دوج الأب لأربعة أطفال، في منصب قسيس لكنه تقاعد منه مؤخرًا فقط، وتم إعطاؤه أرجوحة قماش خضراء تكريمًا له من الكنيسة.