AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. أحمد عيد عبدالملك يسخر من مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
سخر أحمد عيد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، من قرار إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور بإرسال قائمة اللاعبين الي الاتحاد الافريقي لخوض مواجهة السوبر الافريقي امام فريق الترجي التونسي.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" كنت نايم تعبان ومش متابع بقالي كام ساعة وتقريبا قائمة السوبر اتبعتت ونزلت المرادي".

ويشير  عبدالملك الي أحاديث مرتضى منصور خلال الفترة الأخيرة بعدم خوض لقاء السوبر الافريقي في دولة قطر.

ومن المنتظر ان يواجه نادي الزمالك منافسه الترجي التونسي يوم 14 فبراير 2020 وذلك لخوض لقاء السوبر الأفريقي في دولة قطر وهو ما يعترض عليه رئيس نادي الزمالك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطر تشعلها.. كواليس الحرب بين الكاف ومرتضى منصور.. القصة الكاملة

كاف يتحدى مرتضى منصور ويوقع عقد إقامة السوبر الأفريقي في قطر

قرار نهائي.. مرتضى منصور يرفض خوض الزمالك السوبر الإفريقي في قطر

رد صادم من رئيس كاف على قرار الزمالك بعدم لعب السوبر الأفريقي في قطر

أحمد مرتضى: موقف الزمالك واضح من خوض السوبر الأفريقي في قطر

كلام نهائي.. أحمد مرتضى منصور: لن نلعب السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

سهير شلبي تكشف تفاصيل قصة حبها مع زوجها الإعلامى الراحل أحمد سمير

استشارى أمراض جلدية يقدم وصفة سحرية لعلاج حب الشباب

بـ شراب طويل وحذاء لامع.. أسما شريف منير بإطلالة غير متوقعة

بالتزامن مع كورونا.. حملات الكترونية ضد شيّ الكلاب حية في الصين

كنت أشعر بالموت لما أصيب ابني .. والدة الطالب أحمد تكشف تفاصيل الاعتداء عليه..فيديو

أول تحرك من الصحة لإجلاء المصريين من ووهان الصينية

AdvertisementS

بعد طلب الزمالك.. الكاف يحسم مصير نقل السوبر الإفريقي من قطر

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلى والهلال السوداني

بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

الهلال السوداني يوجه رسالة إلى الخطيب قبل مواجهة الأهلي

مرتضى منصور يكشف سببا مفاجئا لإرسال قائمة الزمالك لمواجهة السوبر الأفريقي

أخبار نادي الزمالك .. الكاف يحسم مصير نقل السوبر الإفريقي من قطر .. الفيفا يرفض نظر شكوى جروس ضد الأبيض

العمر مثل الورقة.. عدلي القيعي يوجه رسالة مهمة لـ صالح جمعة

مرتضى منصور: سأكشف بالمستندات عن تهديدات بالقتل تلقاها لاعبو الزمالك من قطر.. فيديو

شاهد.. لقطة مثيرة لـ أزارو في أول مشاركة له بالدوري السعودي

أخبار النادي الأهلي.. الجيش السوداني يستقبل بعثة المارد الأحمر.. وتعليق أزارو بعد أول مشاركة في السعودية

أول تصريحات أزارو بعد مشاركته الأولى في الدوري السعودي

إيهاب الكومي يعلن مفاجأة عن انتخابات اتحاد الكرة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتزامن مع كورونا.. حملات الكترونية ضد شيّ الكلاب حية في الصين

رجل يشعل النار في عشيقته الروسية بعد رغبتها في إنهاء العلاقة

لتجنب عدوى فيروس كورونا.. هذا هو المكان الأكثر أمانًا على متن الطائرة