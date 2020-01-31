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أخبار العالم

فرنسا ترصد فرقاطة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
  • مصر تبدأ نقل رعاياها من الصين بسبب فيروس كورونا
  • العراق ينفي استئناف عملياته مع التحالف الدولي ضد داعش
  • الأمم المتحدة تندد بـ"وصول مقاتلين أجانب بالآلاف إلى طرابلس"
  • الجزائر تعرض استضافة مؤتمر للمصالحة الليبية
سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر بدأت الإجراءات اللازمة لإعادة مَن يرغب من المواطنين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، التي تنتشر فيها عدوى فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الصدد، فيما قررت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى الصين، حيث تنطلق آخر رحلات الشركة من مدينة هانزو الصينية، الجمعة، ومن بكين وجوانزو في 4 فبراير المقبل، وفى اليوم نفسه يغادر آخر فوج سياحى صينى مصر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء عبد الكريم خلف، الخميس، أن تكون بلاده قد استأنفت العمل مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت "الوطن" إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي الانتهاكات المستمرة للتعهدات التي قطعتها الأسرة الدولية في 19 يناير الجاري، في قمة انعقدت في العاصمة الألمانية برلين، لوقف التدخلات في هذا البلد.

وأضاف: "أحض الأطراف وداعميهم الأجانب على التخلي عن أي عمل متهور، وتجديد التزامهم الذي عبروا عنه من أجل وقف إطلاق النار".

وذكرت "القبس" أن الجزائر عرضت استضافة "مؤتمر للمصالحة الوطنية" بين الأطراف في ليبيا، وفق ما أعلنت لجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة "بإيجاد حلول" للنزاع الذي يشهده هذا البلد، حيث قال وزير خارجية الكونغو جان كلود نجاكوسو إن "اللجنة أخذت علما بعرض الجزائر استضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية"، وذلك خلال تلاوته بيانا ختاميا إثر اجتماع عقدته اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الأزمة في ليبيا في برازافيل.

ونقلت "الجريدة" عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس، الأمر الذي وصفه الجيش الوطني الليبي بـ"غزو تركي ينافي كل القوانين" بعد أن نشر صورا لحمولة السفينة.

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن  الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.
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