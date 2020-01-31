معلومات عن الصحفية الراحلة رحاب بدر

توفيت مساء أمس الصحفية والمنسقة الإعلامية رحاب بدر، بشكل مفاجئ، وكان خبر وفاتها بمثابة صدمة لكل أصدقائها من المجال الإعلامي وخارجه.
عملت رحاب بدر، كمنسقة إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية 41 ، كما عملت كمنسقة أيضًا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
وقام العديد من النجوم بنعي الأعلامية الراحلة، حيث قال الفنان عمرو عبد العزيز"مش مصدق والله اني بكتب البوست ده .. إنا لله وانا اليه راجعون فى صاحبتى الجدعه أم قلب أبيض دفعتى فى الكلية ورحلة طويلة جدا مع بعض، رحاب بدر راحت عند ربنا...أسألكم جميعا الدعاء لها بالرحمة و قراءة الفاتحة على روحها الطيبة".
وكتب الفنان أمير صلاح الدين عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "في رحاب الله يا رحاب".