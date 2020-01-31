معلومات عن الصحفية الراحلة رحاب بدر

توفيت مساء أمس الصحفية والمنسقة الإعلامية رحاب بدر، بشكل مفاجئ، وكان خبر وفاتها بمثابة صدمة لكل أصدقائها من المجال الإعلامي وخارجه.





عملت رحاب بدر، كمنسقة إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية 41 ، كما عملت كمنسقة أيضًا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.



