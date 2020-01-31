الرئيس الفلسطيني يهدد بالانسحاب من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل وبريطانيا تودع أوروبا اليوم.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانسحاب من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، واهتمت بإعلان الجيش الليبي رصد إنزال آليات عسكرية تركية في طرابلس، كما تابعت تطورات تفشي فيروس كورونا عالميًا.





في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث برسالة «شديدة اللهجة» إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي خطته للسلام في الشرق الأوسط، وجاء في الرسالة أن «خطة السلام الأمريكية هي بمثابة إلغاء لتفاهمات أوسلو، وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني». كما هدد عباس بأنه «سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع في أعمال احتجاجية غير عنيفة».





وأبرزت صحيفة "الخليج" تحذير مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل من ضم غور الأردن وقال: «يتعين على إسرائيل أن تتجنب الخطوات الأحادية وأن تدرس بعناية كيف تنفذ خطة القرن لمنع التدهور». وقال ملادينوف: «يجب أن نتعامل مع اقتراح ترامب بشكل بناء ومسؤول، وأن ندرس التقدم المحرز بطريقة لن تؤدي إلى رد فعل عنيف، ويجب على مختلف الدول أولًا مراجعة الخطة ودراستها قبل الاستجابة».





وأفادت صحيفة "البيان" بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات عنيفة على مواقع متفرقة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأبلغت مصادر محلية بوقوع نحو 10 غارات كانت عنيفة جدا وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة.





وقالت صحيفة "الاتحاد" إن حاملة طائرات فرنسية رصدت فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس في ليبيا فيما وصف الجيش الوطني الليبي الأمر بأنه "غزو تركي". ورصدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس.





وبحسب موقع "24" الإخباري، دعا مجلس الأمن الدولي أمس الخميس في بيان اعتُمد بالإجماع إلى "الوقف الفوري" للأعمال القتاليّة التي تُهدّد العمليّة السياسيّة في اليمن. وجاء في البيان أنّ "أعضاء مجلس الأمن قلقون جدًّا من التصاعد الكبير للعنف في نهم والجوف وتأثيره على المدنيّين الذين نزح آلاف منهم في الأيّام القليلة الماضية". وشدّد البيان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النّار في الحديدة (غرب)، بموجب الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في السويد في ديسمبر 2018





دوليًا، ذكرت صحيفة "البيان" أنه مع انتصاف الليل في بروكسل اليوم، ستصبح بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، إذ سيصبح الأول من فبراير، علامة فارقة وبداية مرحلة جديدة من المفاوضات بين لندن وبروكسل للاتفاق على شكل العلاقة بين الطرفين مستقبلًا. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له، وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية.





ونقلت "الإمارات اليوم" عن منظمة الصحة العالمية إعلانها الخميس أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.





وقالت "الخليج" إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصف الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بأنه «التهديد الرئيسي في عصرنا» الذي يتحدى المبادئ الغربية، وذلك خلال لقاء مع نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن. وقال بومبيو للصحافة: «الحزب الشيوعي الصيني يمثل التهديد الرئيسي في عصرنا». وأضاف أن الصين «اقتصاد هائل، يرتبط به الاقتصاد الأمريكي بشكل وثيق. هذه فرصة هائلة لنا للعمل معًا، لكن النظام الشيوعي الصيني في ظل حكم الرئيس شي جين بينج لديه أهداف لا تتوافق مع القيم الغربية».