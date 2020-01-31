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فن

تركت فينا ذكرى لن تنطفئ.. مهرجان الأقصر للسينما ينعى الصحفية رحاب بدر

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:01 ص
الصحفية الراحلة رحاب
الصحفية الراحلة رحاب بدر
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آيه عاطف
نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الصحفية والمنسقة الإعلامية رحاب بدر بعد وفاتها أمس الخميس.

وقالت إدارة المهرجان في بيان عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "بقلوب يملؤها الأسى ونفوس راضية بقضاء الله وقدره، ينعى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الزميلة والأخت والصديقة الغالية المخرجة المسرحية رحاب بدر التى وافتها المنية أمس الخميس 30 يناير 2020".

وأضافت: "كانت منذ الأيام الأولى للمهرجان قبل سنوات عدة أحد أعمدته الرئيسية والقلب المحرك لفعالياته المختلفة فى إطار مسئولياتها المتعددة عن العلاقات العامة وشؤون المتطوعين - لقد تركت فينا جرحًا لن يندمل وذكرى لن تنطفئ أبدًا .. رحم الله الفقيدة وألهمنا الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".

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