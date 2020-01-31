تركت فينا ذكرى لن تنطفئ.. مهرجان الأقصر للسينما ينعى الصحفية رحاب بدر

نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الصحفية والمنسقة الإعلامية رحاب بدر بعد وفاتها أمس الخميس.





وقالت إدارة المهرجان في بيان عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": " بقلوب يملؤها الأسى ونفوس راضية بقضاء الله وقدره، ينعى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الزميلة والأخت والصديقة الغالية المخرجة المسرحية رحاب بدر التى وافتها المنية أمس الخميس 30 يناير 2020".





وأضافت: "كانت منذ الأيام الأولى للمهرجان قبل سنوات عدة أحد أعمدته الرئيسية والقلب المحرك ل فعالياته المختلفة فى إطار مسئولياتها المتعددة عن العلاقات العامة وشؤون المتطوعين - لقد تركت فينا جرحًا لن يندمل وذكرى لن تنطفئ أبدًا .. رحم الله الفقيدة وألهمنا الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".



