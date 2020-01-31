خالد محمود والدالي يجتمعان مع شيف فندق الإقامة في السودان

عقد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع شيف فندق الإقامة في السودان في حضور شيف الفريق محمد الدالي؛ للاتفاق على نوعية الوجبات التي سيتم إعدادها لبعثة الفريق خلال تواجده في الخرطوم.





شهدت الجلسة بعض المطالب الخاصة من طبيب الأهلي في النوعيات التي سيتم تقديمها للاعبين في الوجبات الثلاث، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الخاصة التي تتماشى مع النظام الذي يضعه الجهاز الفني في عملية التغذية الخاصة باللاعبين.





ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



