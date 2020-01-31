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أخبار العالم

السيستاني يندد باستخدام القوة ضد المتظاهرين في العراق

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:27 م
علي السيستاني
علي السيستاني
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القسم الخارجي
ندد المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، باستخدام القوة ضد المتظاهرين في العراق، مؤكدًا أنه قد سال الكثير من الدماء البريئة في الأشهر الأربعة الماضية.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أعلن السيستاني، في خطبة الجمعة، عن رفضه لمحاولات فض الاعتصامات، مؤكدًا أن استمرار الأزمة الراهنة ليست في مصلحة العراق.

وكرر السيستاني دعوته للإسراع بتشكيل حكومة تتمتع بثقة الشعب، مجددًا الدعوة لإجراء انتخابات نزيهة بأسرع وقت ممكن.

وشدد السيستاني على أن "البرلمان المنبثق عن انتخابات مبكرة هو المعني بالإصلاح".
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