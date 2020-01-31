AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتفقد القباب الاثرية لأضرحة آل البيت بمنطقة آثار البهنسا..صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:17 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
Advertisements
محمد الاسكندرانى وعلاء المنياوى
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعد أداء شعائر صلاة الجمعة اليوم القباب الاثرية لأضرحة آل البيت الموجودة بمنطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا؛ وذلك للوقوف على حالتها الراهنة حيث أصدر  وزير السياحة والآثار أوامره بالبدء الفوري لمشروع درء الخطورة و الترميم  و رفع كفاءة  القباب الأثرية  بالإضافة إلى  تطوير مركز الزوار و الخدمات السياحية بها ووضع لوحات إرشادية باللغة العربية والإنجليزية. 

تقع قرية البهنسا فى محافظة المنيا على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وتعد من أهم القرى الأثرية في مصر حيث يوجد بها آثار من مختلف العصور التاريخية  سواء الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية. 

وفي الفترة الرومانية؛ عرفت البهنسا كمدينة قديمة اسمها بيمازيت، أما في العصر الإسلامي فتحها قيس بن الحارث المرادي سنة 22هجرية وسميت ولاية البهنسا لتمتد من منطقة الواسطي حتى سمالوط، واستمرت كعاصمة الإقليم حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. 

ويزيد من قيمتها القدسية والتاريخية شمولها علي عدد كبير من مقابر صحابة النبي صلي الله عليه، ونظرا لذلك عرفت باسم  أرض الشهداء أو البقيع الثاني لكثرة المسلمين الذين استشهدوا بها اثناء الفتح الاسلامي للبهنسا.  


ومن أشهر المزارات والمعالم التاريخية بقرية البهنسا؛  17 قبة ضريحية للصحابة والتابعين الصالحين كقبة السبع بنات،  ومقــام سيدي جعفر وعلى أولاد عقيل بن علي ابن أبى طالب، وقبـة التكرورى،  ومقـام سيدي الأمير زياد بن الحرث بن ابى سفيان بن عبد المطلب، ومقـام ابان بن عثمان بن عفان، وقبـة محمد بن ابى عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق، وأيضا مسجد الحسن الصالح بن زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب. 
كما أسفرت أعمال الحفائر الأثرية الناجحة بقرية البهنسا عن بقايا مسرح روماني والذي قيل انه اكبر من المسرح الروماني بالإسكندرية.

يتردد علي قرية البهنسا ما يقرب من 3000 : 5000 مواطن كل يوم جمعة لزيارة المقابر والمناطق الدينية والأثرية، لذلك قامت وزارة السياحة و الاثار بإعداد مشروع للحفاظ علي المواقع الاثرية بها وتطوير المنطقة المحيطة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها و عمل شبكة من الطرق مؤدية لها و ذلك تمهيدًا لوضعها علي الخريطة السياحية واستغلال مواردها أسوة بتطوير قرية الاشمونين غرب ملوي و قرية حسن فتحي بالاقصر كمحمية تراثية.

و اوضح د. جمال مصطفي رئيس قطاع الآثارالإسلامية والقبطية واليهوديةً أن المشروع سوف يتم تنفيذه علي ثلاث مراحل اعتمدت الوزارة فيها على الاهتمام بتطوير الأعمال الفنية المتعلقة بالمباني الاثرية وترميمها، وإعادة تأهيل القرية كمزار سياحي من خلال إنشاء وتطوير مداخل ومخارج للقرية اصباغها بالطابع التاريخي والأثري الذي تتميز به القرية، فعلى سبيل المثال جاري إنشاء مدخل على الطراز الإسلامي ونقش عليه أسماء الصحابة الذين استشهدوا أثناء فتح البهنسا. 

يلي ذلك رصف الطرق الداخلية للقرية وتطويرها من حيث الإنارة والتشجير تيسيرا علي الرحلات السياحية وعلي المواطنين المترددين علي القرية. 
وأيضا تشمل الخطة وضع لوحات ارشادية حديثة للتعريف بالأماكن السياحية وإنشاء مناطق خدمية بالمناطق الاثرية لتطوير القرية وتعظيم مواردها مثل مواقف سيارات و نظام تأمين متكامل و ماكينة صراف آلي ومنطقة ترفيهية و مركز إسعاف و دورات مياه و مطاعم كافيتريات.

وزير السياحة والآثار يتفقد القباب الاثرية لأضرحة آل البيت بمنطقة آثار البهنسا..صور
وزير السياحة والآثار يتفقد القباب الاثرية لأضرحة آل البيت بمنطقة آثار البهنسا..صور
وزير السياحة والآثار يتفقد القباب الاثرية لأضرحة آل البيت بمنطقة آثار البهنسا..صور
وزير السياحة والآثار يتفقد القباب الاثرية لأضرحة آل البيت بمنطقة آثار البهنسا..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سياحة بلدنا.. وفد أمريكي يزور المناطق الأثرية في المنيا

مؤشر القطاع السياحي يتصاعد في المنيا.. 100 ألف سائح من الأجانب والعرب زاروا المناطق الأثرية.. والألمان الأكثر تواجدا

وفد سياحي من إيطاليا والأرجنتين يزور آثار المنيا

أول من استقبل الفتح عام 50 هجرية ... حكاية قرية القصر الإسلامية بالوادي الجديد

40 مليون جنيه.. وزير الآثار يزور البهنسا ويوجه بتطويرها.. شاهد

درء الخطورة والترميم.. تفاصيل خطة الآثار لتطوير البهنسا

ترشيحاتنا

الهلال يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

أغنى أرملة في العالم.. ثروة خيالية لـ زوجة كوبي براينت

كان بيمارس الجنس غصب عنى .. الاعترافات الكاملة للمتهمة بقتل زوجها بعد شهرين جواز فى القليوبية

عزاء الصحفية رحاب بدر في مسجد ثكنات المعادي.. غدا

امطروها بالرصاص.. حبس المعتدين على سيارة شقيق نائبين في بني سويف

فضلوا الأموال.. كورونا يدفع 5 نجوم إلى المجهول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بـ 5 جنيهات.. مشاركة فعالة لـ سور الأزبكية في معرض الكتاب.. صور

بعد وفاة طفلة أسيوط.. 20 كارثة يسببها ختان الإناث