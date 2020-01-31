الداخلية تنهي إجراءات العفو الرئاسى عن 135 من المسجونين

قام قطاع السجون اليوم الجمعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسى عن ١٣٥ من المحكوم عليهم.
وأعرب أهالى المفرج عنهم عن بالغ سعادتهم وإمتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسى عن ذويهم وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم الذين شملهم قرار العفو والذين كست مظاهر السعادة والامتنان وجوههم وكانت نظراتهم ملؤها التفاؤل واليقين والعزم على بداية حياة مفعمة بالاستقرار والطموحات والانخراط بصورة إيجابية فى المجتمع من جديد.
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ويأتي ذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية ل (135) من المحكوم عليهم وفى ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع .