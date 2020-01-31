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رياضة

الدوري السعودي.. الهلال يفوز على أبها 2-1 ويتصدر الترتيب

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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نور عادل
فاز فريق الهلال السعودي على منافسه فريق ابها اليوم الجمعة بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعتهم في اطار الاسبوع السادس عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الهلال السعودي السجل التهديفي للمباراة عن طريق اندري كاريلو عقب مرور 9 دقائق فقط من صافرة البداية، بينما اضاف الهدف الثاني بافيتيمبي جوميز للهلال بالدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة 88 نجح فريق ابها تسجيل هدفه الوحيد في تلك المباراة عن طريق فاتيفا ايما.

وبهذا الفوز يتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 35، بفارق نقطة وحيدة في نادي النصر صاحب المركز الثاني، بينما يبقى فريق ابها بالمركز الثامن برصيد 23 نقطة.
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