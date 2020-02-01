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أخبار البلد

طلبة اريتريا: مصر قربت وجهات النظر بين دول القارة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

السبت 01/فبراير/2020 - 09:01 ص
ارتريا داخل معرض
ارتريا داخل معرض الكتاب
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أمينة الدسوقي
قال هاني محمد مسؤول شؤون الطلبة التابعة لدولة إرتريا؛ إن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي قامت بالعديد من الأنشطة السياسية وذلك من خلال تقديم تقريب وجهات النظر بين الدول الأفريقية وبعضها البعض.

وتابع محمد في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن مصر عملت على الصعيد الثقافي خلال ترأسها للاتحاد الأفريقي على تنظيم ملتقيات للشباب الأفريقي باعتباره الثروة الكبرى للقارة؛ لافتا إلى أن مصر قامت بدور لم تستطع أي دولة القيام به خلال عام واحد فى رئاسة الاتحاد. 

وأضاف مسؤول شؤون الطلبة التابع لدولة إرتريا أن دولة جنوب أفريقيا والتى ستتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢٠ عليها أن تولى الشباب أهمية قصوى وتعمل على تبادل الخبرات.

وعلى جانب آخر قال مسؤول شؤون الطلبة التابعة لدولة ارتريا أن الدورة الحالية تمثل المشاركة الثالثة لدولة ارتريا وذلك من خلال كتب سياسية وثقافية وشعر وروايات وكتب مترجمة للغات المحلية وذلك بهدف توصيل ثقافة ارتريا للشعب المصري والتعريف بعاداته وتقاليده.

جدير بالذكر أن دولة السنغال تحل كضيف شرف الدورة ٥١ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والذي يستمر حتى ٤ فبراير المقبل وقد بلغ عدد الأجنحة فى المعرض ٨٠٨ بزيادة ٨٦ جناحا وعدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية ٩٠٠ دار نشر وجهة بزيادة ١٥٣ دار نشر وجهة عن العام الماضي؛ وعدد الناشرين المصريين ٣٩٨ دار نشر وعدد الناشرين العرب ٢٥٥ ناشرا وعدد التوكيلات ٩٩ توكيلات وعدد الناشرين فى الفاعليات ٣٥٠٢مشارك ومشاركة ٣٨ دولة عربية.
طلبة اريتريا: مصر قربت وجهات النظر بين دول القارة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي
طلبة اريتريا: مصر قربت وجهات النظر بين دول القارة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي
طلبة اريتريا: مصر قربت وجهات النظر بين دول القارة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي
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