انخفاض الأرباح الفصلية لـ إكسون موبيل 5.2%

أعلنت شركة إكسون موبيل يوم الجمعة انخفاض أرباح الربع الأخير من العام الماضي 5.2 بالمئة، إذ تضررت نتائجها من ضعف الهوامش في أنشطتها للتكرير والكيماويات.

وتراجع صافي الربح العائد للشركة إلى 5.69 مليار دولار أو 1.33 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر ، من ستة مليارات دولار أو 1.41 دولار للسهم قبل عام.

وشملت أرباح الشركة في الربع الرابع مكسبا بقيمة 3.9 مليار دولار، يأتي بشكل أساسي من بيع أصول غير عاملة بقطاع أنشطة المنبع في النرويج إلى فار إنرجي إيه.إس.

وارتفع إنتاج أكبر شركة نفط أمريكية 0.2 بالمئة إلى 4.02 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي في الربع الرابع.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفعت الشركة تقديراتها لإنتاج النفط من كشف تابع لها في جيانا بمقدار ملياري برميل، ليصل إجمالي موارد النفط والغاز القابلة للاستخراج من الكشف إلى ما يزيد عن ثمانية مليارات برميل.