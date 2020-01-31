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رياضة

الأزمات تضرب المنصورة.. وقائد الفريق يغيب عن التدريبات

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:23 م
المنصورة
المنصورة
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عبدالله هشام
استمرت أزمة نادر السيد نجم فريق المنصورة بعد إصابته بالرباط الصليبي ولم يتحمل النادي مصاريف العملية للاعب وتبعه ابراهيم اسامة قائد الفريق الأول وامتناعه عن التدريبات. 

وكتب نادر السيد عبر صفحته: "طفح الكيل من وعودهم المتكررة لي بدفع تكاليف العملية وللعلم انا عملت العمليه في شهر ٩ واستلفت فلوسها وبشتغل باليوميه عشان اجيب تكاليف العلاج الطبيعي والحمد لله مابخلتش ع النادي بنقطة عرق من أول يوم اتصعدت فيه من 4 مواسم والكل يشهد ولم افتعل أي مشكلة أبدا مع مجلس او جهاز او لاعبين وبعد اذن الناس اللي موجوده في النادي لأما اخد حقي وبقيت فلوسي لأما اخد الاستغنا الخاصه بيا وللعلم أنا مش بتسول ولا بشحت ده حقي المشروع لكن اليوم اطالب بحقي فقط ".

وتغيب ابراهيم اسامة قائد الفريق عن التدريبات لمدة لا تقل عن شهرين بعد ان كان الموسم السابق احد اعمدة الفريق البرتغالي خلال الثلاث مواسم السابقة حيث لم يفتعل اللاعب أي مشكلة خلال الفترة الماضية ولا الحالية. 

وشكي اللاعب من المعاملة السيئة مؤكد أنه لن يتنازل عن حقوقه وعلى الرغم من تغيبه عن التدريبات فإن مجلس إدارة النادي لم تواصل معه لحل المشكلة والحصول علي المستحقات له و لباقي زملائه في الفريق . ويحتل فريق المنصورة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني برصيد 20 نقطة بينما يحتل فاركو صدارة المجموعة برصيد 26 نقطة.

الأزمات تضرب المنصورة.. وقائد الفريق يغيب عن التدريبات
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