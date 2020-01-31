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محافظات

لدعم المشروعات الصغيرة.. افتتاح معرض قرية منتجة في كفر الشيخ.. صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:45 م
افتتاح معرض قرية
افتتاح معرض قرية منتجة في كفر الشيخ
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محمود زيدان

افتتحت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، المعرض السنوي الرابع "قرية منتجة" والذي أقيم بحديقة صنعاء، بمدينة كفر الشيخ.

ويأتي هذا المعرض، لدعم المشروعات الصغيرة، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتضمن المعرض العديد من المنتجات مثل الإكسسوارات ومشغولات كروشية وتريكو هاند ميد ومشغولات خشبية ولعب أطفال  هاند ميد وتصنيع ورود بورق الكانسون وتابلوهات (string art).

 كما يشمل المعرض، مشغولات خرز ومخبوزات وحلويات وأكل بيتي جاهز ومنتجات طبيعية للبشرة ومفروشات وملابس أطفال وحريمي ومكياج وأدوات منزلية

جدير بالذكر بأن المعرض سيقام بصفة دائمة كل يوم جمعة، ويستمر حتى 17 أبريل بقاعة الزوار بحديقة صنعاء من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.


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لدعم المشروعات الصغيرة.. افتتاح معرض قرية منتجة في كفر الشيخ.. صور
لدعم المشروعات الصغيرة.. افتتاح معرض قرية منتجة في كفر الشيخ.. صور
لدعم المشروعات الصغيرة.. افتتاح معرض قرية منتجة في كفر الشيخ.. صور
لدعم المشروعات الصغيرة.. افتتاح معرض قرية منتجة في كفر الشيخ.. صور
لدعم المشروعات الصغيرة.. افتتاح معرض قرية منتجة في كفر الشيخ.. صور
لدعم المشروعات الصغيرة.. افتتاح معرض قرية منتجة في كفر الشيخ.. صور
لدعم المشروعات الصغيرة.. افتتاح معرض قرية منتجة في كفر الشيخ.. صور
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