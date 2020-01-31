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رياضة

الأهلي يواجه الهلال لـ حسم بطاقة التأهل.. كل ما تريد معرفته عن موقعة الجوهرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  ضيفًا على الهلال السوداني، في تمام التاسعة مساء السبت، في استاد الهلال بأم درمان، في إطار الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي مواجهة الهلال وفي جعبته عشر نقاط، على صدارة المجموعة الثانية، جمعها من الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية، والفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بالقاهرة, ثم التعادل معه في هراري خلال الجولتين الثالثة والرابعة, ثم الفوز على النجم الساحلي في الجولة الخامسة.

ويتطلع الأهلي إلى حصد نقاط المباراة الثلاث أمام مضيفه الهلال ومواصلة الانتصارات، من أجل حسم بطاقة الترشح عن المجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي في البطولة، والمضي نحو استعادة اللقب وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال.

يتسلح الأهلي أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد سبعة انتصارات من أصل 13 مواجهة والتعادل في ثلاث مواجهات.

يدخل الأهلي مواجهة السبت تحت شعار لا بديل عن الفوز، الذي سيرفع رصيده إلى 13 نقطه ليحسم تأهله إلى دور ربع النهائي كأول المجموعة الثانية، بغض النظر عن نتيجة مواجهة النجم الساحلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي التي تقام في التوقيت نفسه.

ويمتلك الأهلي سيناريو آخر للتأهل إلى دور ربع النهائي من أم درمان، وهو الخروج بنتيجة التعادل أمام الهلال ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، وينتظر نتيجة النجم الساحلي وبلاتينيوم لتحديد الأول والثاني في المجموعة.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق المسافرة إلى السودان؛ لمواجهة الهلال بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من: شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلي لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.

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