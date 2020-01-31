سفير مصر بالسودان: استقبال كبير للأهلي في الخرطوم.. الهلال سهل كل الأمور.. فيديو

أكد حسام عيسى سفير مصر في السودان، أن وصول النادي الأهلي للخرطوم شهد استقبالا جماهيريا كبيرا.

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وقال عيسى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "وصول الأهلي للخرطوم شهد استقبال جماهيري كبير، سواء من المصريين والسودانيين".









وأردف: على اتصال دائم بالأجهزة الأمنية، رتبنا خطة أمنية كبيرة لحماية بعثة الأهلى منذ وصولها للخرطوم وحتى يوم المغادرة.









وتابع: هناك تأمين كامل لبعثة الأهلي داخل السودان، والفريق المضيف عمل على تنفيذ كل طلبات الأحمر من فندق إقامة لملعب تدريبات لكل شىء.









